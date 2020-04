Mainfranken: Firmen und Freiwillige fertigen Mund-Nase-Masken

Die Produktion von Mund-Nase-Masken in der Region läuft auf Hochtouren: Die von der bayerischen Staatsregierung an die Landratsämter gelieferten Vliesrollen werden vielfältig verarbeitet: In Main-Spessart hat der Landkreis beispielsweise die Produktion an den Sonnenschutzhersteller Warema aus Marktheidenfeld vergeben. Die Firma ist in der Lage, aus den Vliesrollen täglich 400 Masken zu fertigen. Der angelieferte Stoff reicht für rund 8.000 Masken. Im Landkreis Kitzingen haben etliche Freiwillige mitgeholfen, die Masken zu nähen. Dieses Angebot hat das Landratsamt gerne angenommen: Die Vliesrollen mit 800 Quadratmetern, die aus München kamen, sind mittlerweile komplett aufgebraucht. Sollten neue Lieferungen kommen, stehen die freiwilligen Helfer bereit, weitere Masken herzustellen.