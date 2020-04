Ein Rennradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei Schwarzach lebensgefährlich verletzt worden. Der 28-Jährige war auf der Staatsstraße in Richtung Volkach unterwegs. Als ihn ein Auto gegen 15 Uhr überholen wollte, kam es aus ungeklärter Ursache zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Staatsstraße mussten für mehrere Stunden gesperrt werden.