Kitzingen-Hoheim: Scheune brennt komplett nieder

Eine Scheune im Kitzinger Ortsteil Hoheim ist am Donnerstagnachmittag komplett niedergebrannt. Die Rauchwolken waren weithin zu sehen. Der 61-jährige Besitzer hatte noch versucht, einen Traktor ins Freie zu fahren. Dabei zog er sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Was das Feuer ausgelöst hat ist noch unklar. Ein vollständiges Abbrennen der Scheune konnte auch ein Großaufgebot der freiwilligen Feuerwehren nicht mehr verhindern. Der Sachschaden wird wohl im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.