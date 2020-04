Würzburg: 32-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd haben sich am Donnerstagabend ein 32-Jähriger und sein Beifahrer mit der Polizei in Würzburg geliefert. Der Grund: Der 32-Jährige hatte eine rote Ampel überfahren und versucht der Polizeikontrolle zu entkommen. Dabei raste er in Heidingsfeld auf die Straßenbahnschienen und schoss auf die Gegenfahrbahn der Stuttgarter Straße. Anschließend flüchtete er über einen Fuß- und Radweg parallel zum Rottenbauerer Grund. Die Verfolgungsjagd endete in einem Hinterhof des Sandgrubenweges. Die Polizei nahm den Fahrer fest, sein Beifahrer konnte zu Fuß fliehen. Während seiner Flucht blieb der 32-Jährige an einer Schutzplanke hängen. Eine Spaziergängerin, die beiseite springen musste, wurde leicht verletzt. Der Grund für das Verhalten des 32-Jährigen war schnell geklärt: Der Mann besitzt keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Medikamenten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.