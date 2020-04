Unterfranken: Regierung konkretisiert Planung für Hilfskrankenhäuser

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus hat die Regierung von Unterfranken ihre Planung für Hilfskrankenhäuser in der Region konkretisiert. Neben Aschaffenburg sind auch zwei Standorte für Würzburg und Schweinfurt geplant. Für den Bereich Würzburg soll die Jugendbildungsstätte Unterfranken am Heuchelhof als Hilfskrankenhaus dienen, für den Bereich Schweinfurt das ehemalige Krankenhausgebäude des Rhön-Klinikum Campus in Bad Neustadt a.d. Saale. Bei der Planung handelt es sich um eine vorbeugende Maßnahme: Erst bei einer Überlastung der regulären Krankenhäuser sollen die Hilfskrankenhäuser in Betrieb genommen werden. Sie haben eine Kapazität von jeweils bis zu 90 Betten und sind für weniger schwere Fälle gedacht - das ist dann der Fall, wenn die Patienten maximal eine Atemtherapie brauchen.