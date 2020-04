Mainfranken: Fünf weitere Corona-Todesfälle

Das Coronavirus hat in Mainfranken fünf weitere Menschenleben gefordert. In Würzburg verstarben drei Bewohnerinnen des Hans-Sponsel-Hauses. Insgesamt sind 15 Bewohner des Seniorenheims gestorben. Auch ein Bewohner des St. Nikolausheims erlag den Folgen der Infektion – es ist der 23. Todesfall in dem Altenheim. In Schweinfurt starb ein 83-jähriger Bewohner des Domicil-Seniorenpflegeheims im Krankenhaus. Insgesamt hat das Coronavirus in der Region damit 60 Todesopfer gefordert. Unterdessen steigt auch die Zahl der Corona-Infizierten in der Region weiter an: Aus Stadt und Landkreis Würzburg sind elf neue Fälle gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Infizierten auf 734. Im Landkreis Kitzingen gibt es derzeit 79 bestätigte Fälle, vier mehr als am Vortag. In Main-Spessart gibt es zwei neue Infektionen. Insgesamt haben sich dort 116 Personen angesteckt. In Stadt- und Landkreis Schweinfurt sind 47 neue Fälle bekannt geworden. Dort sind insgesamt 439 Menschen betroffen. Am Freitag sind damit 64 neue Corona-Infektionen in Mainfranken gemeldet worden. Insgesamt haben sich 1368 Menschen infiziert.