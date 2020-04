Würzburg: Intendanten-Zukunft weiter unklar

Rolle rückwärts bei der Intendanten-Frage des Würzburger Mainfrankentheaters. Die endgültige Entscheidung, ob der Vertrag von Markus Trabusch verlängert werden soll, fällt auf einer Sondersitzung Ende April. Das hat der Notausschuss am Donnerstag entschieden. Um die Personalie hatte es in der vorherigen Sitzung Ärger gegeben: So war zunächst mit einer Stimme Mehrheit beschlossen worden, den Vertrag des Intendanten des Mainfrankentheaters nicht zu verlängern. Anschließend gab es den Einwand eines der Stadtratsmitglieder, er habe versehentlich falsch abgestimmt. Deswegen reichte die SPD einen parteiübergreifenden Dringlichkeitsantrag ein, die Abstimmung zu wiederholen. Die Stadtverwaltung schickte den Vorgang zur Überprüfung an die Regierung von Unterfranken. Die Entscheidung der Behörde: Die Abstimmung dürfe nicht wiederholt werden und die Aufhebung des Beschluss sei nicht möglich. Der Vorschlag des Oberbürgermeisters: Aufgrund der besonderen Umstände soll der Stadtrat in seiner Gesamtbesetzung auf einer Sondersitzung das Thema noch einmal behandeln. Dem schlossen sich die Mitglieder des Notausschusses an.