Würzburg: Keine Liveübertragungen aus dem Stadtrat

Es wird in absehbarer Zeit keine Liveübertragungen aus dem Würzburger Ratssaal geben. Das hat der Stadtrat am Donnerstag entschieden. Nach einem Antrag der Grünen hatte die Verwaltung unter anderem die Kosten ermittelt. Demnach wären einmal rund 71.000 Euro für die Installation und Kameras und Software nötig und jährlich knapp 60.000 Euro für den Livestream nötig. Die Mehrheit des Notausschusses lehnte den Antrag ab. Darüber hinaus bejahten die Mitglieder die neuen Eintrittspreise für das Mainfrankentheater. So wird beispielsweise beim Musiktheater die billigste Kartenkategorie teurer – von aktuell 22 Euro auf künftig 28 Euro.