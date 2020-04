Mainfranken: Einsatz-Marathon des TWH

Acht Millionen Schutzmasken gilt es zu verteilen: Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks waren auch am Karfreitag im Einsatz, um Schutzmasken an verschiedene Kreisverwaltungsbehörden in Bayern zu verteilen. Die Behörden verteilen die Masken dann in eigener Regie an Einrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, weiter. In Mainfranken wurde die Verteilung auf regionaler Ebene durch die Ortsverbände Würzburg, Ochsenfurt, Kitzingen und Marktheidenfeld bewerkstelligt. Ministerpräsident Söder hatte am vergangenen Dienstag die Lieferung der Schutzmasken aus China am Flughafen München in Empfang genommen.