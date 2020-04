Unterfranken: Ostern in Corona-Zeiten

Trotz Corona Ostern feiern? Das geht. Aber nur mit Einschränkungen. Auf die Ostereiersuche muss nicht komplett verzichtet werden. Die Osterüberraschungen dürfen auch in der Öffentlichkeit gesucht werden, wenn dies im Rahmen eines Spaziergangs erfolgt. Auf den Mindestabstand ist hier besonders zu achten. Ausflüge an die frische Luft und Sport sind generell möglich, allerdings nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder dem Lebenspartner. Der Besuch bei der Familie, die nicht mit einem zusammenwohnt und bei Personen, die nicht zwingend versorgt werden müssen, muss dieses Jahr ausfallen. Grundsatz ist weiterhin: möglichst daheim bleiben, um sich und andere zu schützen und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Ausgangsbeschränkung in Bayern ist im Wortlaut an dieser Meldung als Link angehängt.

Weiterführende Links zur Meldung:

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/152/baymbl-2020-152.pdf

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/159/baymbl-2020-159.pdf