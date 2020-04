Mainfranken: Drei weitere Corona-Todesfälle

Das Corona-Virus hat am Samstag in Mainfranken drei weitere Menschenleben gefordert. In Würzburg verstarb ein weiterer Bewohner des Hans-Sponsel-Hauses – es ist dort der 16. Todesfall. In einem Schweinfurter Krankenhaus ist eine 85-jährige Bewohnerin des Domicil-Seniorenpflegeheims verstorben. Aus dem Landkreis Main-Spessart erlag eine 70-jährige Person ohne Vorerkrankungen den Folgen der Infektion. Damit hat das Coronavirus insgesamt 63 Todesopfer in der Region gefordert. Die Zahl der Infektionen in der Region nimmt weiter zu: In Stadt und Landkreis Würzburg liegt die Zahl der positiv getesteten bei 753, 19 mehr als am Vortag. Aus dem Landkreis Schweinfurt sind 20 neue Fälle gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Infizierten auf 459. Im Landkreis Kitzingen gibt es 80 bestätigte Corona-Fälle. 234 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 124 positiv getestete Personen. Damit sind am Samstag in Mainfranken 48 neue Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Insgesamt haben sich 1.416 Menschen infiziert.