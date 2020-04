Schweinfurt: Balkon steht in Brand

Brand auf Balkon verursacht einen nicht unerheblichen Sachschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagabend in Schweinfurt zu einem Brand auf einem Balkon gekommen. Nachbarn bemerkten eine schwarze Rauchsäule, die von dem Balkon emporstieg. Ein beherzter Helfer versuchten den Brand zu löschen, doch der gut gemeinte Löschversuch verschlimmerte die Situation und der Brand breitete sich großflächig auf den Balkon und auf die Fassade des Hauses aus. Auch die Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste das Haus evakuiert werden. Zur Ermittlung der Brandursache und der exakten Schadenshöhe ermittelt jetzt die Kripo Schweinfurt.