Zeugen gesucht: In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Samstagabend hat ein Unbekannter versucht in eine Wohnung in Lengfeld einzubrechen. Offenbar hatte sich der Täter mit Werkzeug an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses in der Pilziggrundstraße zu schaffen gemacht. Doch die Tür hielt stand und er konnte nicht ins Innere der Wohnung gelangen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen sich zu melden.