Würzburg: Rentnerin gegen Mülltonne geschubst

Rentnerin geschubst und dabei noch Zurufe bekommen. Am Samstagmittag hat eine alkoholisierte 46-jährige aus bislang unbekannter Ursache eine 67-jährige Rentnerin am Barbarossaplatz in Würzburg gegen eine Mülltonne gestoßen. Die Rentnerin war im Begriff weggeworfene Pfandflaschen aus der Tonne zu holen, als sie die 46-jährige unvermittelt anrempelte. Verbale Unterstützung erhielt die alkoholisierte Frau noch durch ihren 59-jährigen Begleiter. Er feuerte sie hörbar an. Die 56-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Würzburg zu melden.