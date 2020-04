Unterfranken: Rund 375 Oster-Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung

Bei schönem Wetter mit Freunden und Familie Ostern feiern - das war in diesem Jahr nicht möglich. Die meisten Menschen haben sich an die Ausgangsbeschränkung gehalten. Dennoch gab es in Unterfranken am Samstag und Sonntag insgesamt rund 375 Verstöße – rund 130 davon in Mainfranken. So löste die Polizei unter anderem in Kitzingen am Sonntagabend ein Treffen von zwölf Personen auf. Offenbar wollten die 24- bis 40- Jährigen gemeinsam Ostern feiern. Das schöne Wetter am Osterwochenende verleitete offenbar erneut wieder viele Menschen dazu, die Ausgangsbeschränkungen zu ignorieren. Die Polizei ruft weiter dazu auf zu Hause zu bleiben, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.