Aus noch ungeklärter Ursache hat es am frühen Montagmorgen in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Heidingsfeld gebrannt. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Wohnung ist komplett ausgebrannt. Die anderen zwölf Hausbewohner blieben unverletzt. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.