Zeugen gesucht. Ein Unbekannter hat am Sonntagabend mehrere Autos in Würzburg zerkratzt. Insgesamt hatte er es auf acht Fahrzeuge in der Seinsheimstraße abgesehen. Dabei verkratzte der Unbekannte jeweils die Beifahrerseite. Die Autos waren zwischen den Hausnummern 18 bis 22 geparkt. Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.