Altfeld/Marktheidenfeld: Mann unter Drogen rast vor Polizei davon

Er wollte sich der Verkehrskontrolle entziehen und raste davon – mit seinen drei kleinen Kindern an Bord hat sich am Sonntagnachmittag hat sich ein Mann eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei bei Altfeld geliefert. Eine Zivilstreife wollte den Mann auf der B8 kontrollieren. Der beschleunigte jedoch und versuchte den Beamten zu entkommen. Über eine Strecke von rund fünf Kilometern verfolgte die Polizei den Mann durch Altfeld und über Feldwege. Sämtliche Stoppversuche der Polizei ignorierte er zunächst. Schließlich kam er an einer Tankstelle zum Stehen. Der Mann hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Seine drei kleinen Beifahrer waren während der wilden Fahrt zum Teil nicht angeschnallt gewesen.