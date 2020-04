Mainfranken: Drei weitere Todesopfer durch Corona

Das Coronavirus hat in Mainfranken weitere Menschenleben gefordert. In Schweinfurt sind drei Männer an Folgen der Infektion in den Krankenhäusern der Region verstorben. Dabei handelt sich es sich um einen 85-jährigen Bewohner aus dem Kreisalten- und Pflegeheim Werneck, einen 80-Jährigen aus dem Landkreis und um einen 84-Jährigen aus der Stadt Schweinfurt. Alle drei litten an schweren Vorerkrankungen. Damit hat das Virus in der Region bislang 68 Todesopfer gefordert. Auch die Zahl der Corona-Infizierten steigt in der Region weiter an: In Stadt und Landkreis Würzburg sind zehn neue Fälle gezählt worden. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf 780. Aus Kitzingen sind keine neuen Fälle gemeldet worden. Insgesamt haben sich dort 82 Personen angesteckt. Im Landkreis Main-Spessart gibt es derzeit 131 bestätigte Fälle, sieben mehr als am Vortag. Aus Stadt und Landkreis Schweinfurt sind am Montag fünf weitere Corona-Infektionen bekannt geworden. Insgesamt sind dort 478 Personen Corona-positiv getestet worden. Damit sind am Montag insgesamt 1471 Corona-Infektionen in Mainfranken nachgewiesen worden. Das sind 22 mehr als am Vortag.