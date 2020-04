Das Ochsenfurter Bratwurstfest ist abgesagt. Zum ersten Mal in der 58-Jährigen Geschichte des Festes wird die für Ende Mai angesetzte Veranstaltung nicht stattfinden. Grund für die Absage ist die Corona-Pandemie. Aus jetziger Sicht sei es sehr fraglich, ob Ende Mai so große Veranstaltungen bereits wieder zulässig sein werden, so der Veranstalter, der Ochsenfurter Volkstrachtenverein.