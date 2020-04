Unterfranken: GEW will Schulen zu lassen

Die Bildungsgewerkschaft GEW Unterfranken will die Schulen auch nach den Osterferien weiter geschlossen lassen. Ein bisschen Öffnung gibt es nicht ohne Gefährdung aller, so die GEW. So seien unter anderem ältere Lehrkräfte und alle mit Vorerkrankungen nach wie vor höchst gefährdet. Lehrkräfte mit Kindern, besonders alleinstehende ohne Betreuungsmöglichkeiten müssten in den Schulen ersetzt werden. Auch wären Risikogruppen gegenüber Gesunden im Unterricht stark benachteiligt. Deshalb hält die GEW eine Öffnung der Schulen, KiTas und Universitäten für zu rasch. Stattdessen fordert die GEW für die Abschlussprüfungen Durchschnittsnoten aus bisher erbrachten Leistungen. Dafür müsse eine rechtliche Grundlage geschaffen werden. Erst vor rund zwei Wochen haben zwei Schülerinnen aus Höchberg und Eisingen per Online Petition eine Absage des Abiturs gefordert. Stattdessen wollen die beiden das Durchschnittsabitur 2020 für Bayern. Bislang haben knapp 2500 Personen die Petition unterschrieben. (10 Uhr)