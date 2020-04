Würzburg: Virologe der Uni empfiehlt Maskentragen im öffentlichen Raum

Sollten wir während der Corona-Pandemie im öffentlichen Raum Masken tragen? Ja sagt Professor Carsten Scheller der Uni Würzburg. Demnach ist es wichtig Tröpfcheninfektionen zu verhindern und damit die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Er empfiehlt: Alle Personen sollen Masken tragen, unabhängig davon ob das Coronavirus bei ihnen nachgewiesen wurde oder nicht. Der geltende Mindestabstand würde das Virus nicht ausreichend eindämmen können. Konzepte, wie in Österreich, wo am Supermarkteingang Masken verteilt werden, befürwortet der Virologe. Die vielen benötigten Masken wären jedoch schwierig zu besorgen. An Akzeptanz in der Gesellschaft würde das Maskentragen aber nicht scheitern, ist sich Professor Carsten Scheller sicher. Die vielen benötigten Masken wären jedoch schwierig zu besorgen. An Akzeptanz in der Gesellschaft würde das Maskentragen aber nicht scheitern, ist sich Professor Carsten Scheller sicher.