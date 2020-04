Unterfranken: Weiter zu wenig Erntehelfer

Die Bauern in Unterfranken suchen weiter Erntehelfer. Trotz mehrfachem Aufruf in den vergangenen Wochen konnten nicht ausreichend helfende Hände mobilisiert werden. Das hat der Bauernverband auf Anfrage mitgeteilt. Die meisten Erntehelfer, die den Unterfränkischen Bauern normalerweise zur Hand gehen, kommen aus Rumänien. Die Ausreise sei für diese aber weiter schwierig, so der Bauernverband. Ob überhaupt schon Erntehelfer von dort in Unterfranken angekommen sind, konnte nicht bestätigt werden. Der Mangel könne aber auch noch nicht durch Helfer aus der Region aufgefangen werden. Zu wenige hätten sich gemeldet. Unter anderem haben aber beispielsweise Studenten ihre Hilfe beim Spargelstechen angeboten. Wer mit anpacken will kann sich online melden unter https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/ oder unter https://www.daslandhilft.de/. Auch über die Arbeitsagentur Würzburg werden laut Bauernverband Erntehelfer vermittelt.