Würzburg: Nach Sexualstraftat am Stadtfest 2016 - Kripo sucht Opfer

Die Polizei Unterfranken sucht gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Frau, die womöglich Opfer eines Sexualdelikts geworden ist. Zu dem Vorfall sei es bereits im September 2016 während des Stadtfestes gekommen. Der damals 26-jährige dunkelhaarige Ilker A. habe in der Nacht auf Sonntag, den 18.09.2016, in einer Würzburger Wohnung sexuelle Handlungen an einer Frau vorgenommen. Ob das Opfer das mitbekommen hat, ist unklar. Das Opfer soll zwischen 20 bis 25 Jahre alt sein und schulterlang, dunkle und wellige Haare tragen. Zudem hat sie einen Ohrstecker links und einen Piercing im rechten Nasenflügel. Beide könnten sich am Stadtfest 2016 kennengelernt haben. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Frau geben kann soll sich bei der Kripo unter 0931/457-1732 melden.