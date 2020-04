Schweinfurt: Autokratzer-Prozess geht in Revision

Der Autokratzer-Prozess geht in eine weitere Runde: Anfang April hatte das Landgericht Schweinfurt einen 26-Jährigen zu zweieinhalb Jahre Haft verurteilt. Er habe in den Region Würzburg und Schweinfurt über 400 Autos zerkratzt und so 440.000 Euro Schaden angerichtet. Mittlerweile haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung Revision eingelegt. Die Verteidigung war in ihren Plädoyers von mehr Fällen ausgegangen und hatte dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung hielt maximal eine Bewährungsstrafe für angemessen. Die eigentliche Serie des Autokratzers hatte weit über 1.000 beschädigte Autos umfasst – eine Vielzahl davon hatte das Gericht aber gar nicht zur Verhandlung zugelassen, weil es die Beweislage für zu dünn hielt.