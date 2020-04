Würzburg: Trotz Corona - Notfälle am Uniklinikum behandelt

Trotz Behandlung von 34 Corona-Patienten werden an der Uniklinik Würzburg auch weiter Notfälle versorgt. Darauf weist die Klinik in einer Pressemitteilung nochmals ausdrücklich hin. Um Betten für Corona-Patienten freizuhalten und Ressourcen zu schonen, seien planbare Eingriffe zwar abgesagt worden. Dringende und lebensnotwendige Behandlungen finden aber trotzdem statt. Bei diesen ist man keinem besonders hohen Risiko für eine Corona-Infektion ausgesetzt, heißt es in der Mitteilung. Patienten, die in dauerhafter Behandlung sind, werden gebeten sich mit der Klinik in Kontakt zu setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Wer akute Symptome aufweist, die womöglich Teil einer schweren Erkrankung sein könnten, soll mit Hausarzt, Notarzt oder Klinik Kontakt aufnehmen.