Würzburg: Drei Corona-Infizierte aus Italien an Uniklinik behandelt

An der Uniklinik Würzburg werden derzeit drei Corona-Patienten aus Italien behandelt. Das hat die Klinik auf Anfrage mitgeteilt. Die beiden zuerst eingelieferten Patienten sind um die 60 Jahre alt und mussten kurzzeitig beatmet werden. Mittlerweile atmen beide eigenständig, sind auf Normalstation und werden bald zurück nach Italien verlegt. Ein dritter Corona-Infizierter aus Italien ist seit knapp einer Woche zur Behandlung in der Uniklinik. Er liegt auf der Intensivstation, wird beatmet und hängt an einer Herz-Lungen-Maschine. Zugeteilt wurden die Patienten der Uniklinik Würzburg von der bayerischen Landesregierung, nachdem der Freistaat sich bereiterklärt hatte Corona-Fälle aus Italien aufzunehmen. Dort sind etliche Kliniken komplett überlastet.