Kitzingen: Klinik Kitzinger Land bekommt neuen Hubschrauberlandeplatz

Die offizielle Genehmigung von Fördergeldern ist da – das Kommunalunternehmen Klinik Kitzinger Land kann also auf dem Gelände seiner Klinik einen neuen Hubschrauberlandeplatz bauen. Er soll den bisherigen Landeplatz ersetzen, der zurückgebaut werden muss. Dieser war wegen langer Bauarbeiten auf dem Klinikgelände provisorisch eingerichtet worden. Durch neu entstandene Gebäude kann er nicht länger an seinem alten Platz bleiben und wird deshalb vom Süden in den nordwestlichen Teil des Geländes verlegt. Die Regierung von Unterfranken hat für die Errichtung des neuen Landeplatzes am Mittwoch 334.000 Euro an Fördergeldern bewilligt. Die Gesamtkosten betragen rund 427.000 Euro. Der Krankenhausträger habe nachgewiesen, dass die Baumaßnahme erforderlich sei, hieß es in einer Mitteilung der Regierung.