KÃ¼rnach: Festplatz an der HÃ¶llberghalle wird erweitert

Gebaut werden darf trotz Corona-Maßnahmen – und das kommt den Menschen in Kürnach zugute. Dort wird aktuell der Festplatz an der Höllberghalle ausgebaut. Damit geht ein großer Wunsch vieler Vereine und Verbände in Erfüllung. Wenn Feste wie das Dorffest oder Vereinsjubiläen stattfinden, kann damit in Kürnach in Zukunft unabhängig vom Wetter gefeiert werden. Der Festplatz dient aber auch als Ausweichparkplatz und Lagerplatz bei Baumaßnahmen. Außerdem wird dort ein Funpark mit Skateanlage errichtet – dafür hatten sich Kürnacher Jugendliche eingesetzt. Allein die Gerätschaften für diesen Funpark kosten die Gemeinde 25.000 Euro. Die Arbeiten sollen am Ende der Osterferien abgeschlossen sein. Ein Einweihungsfest und die Eröffnung könne aber natürlich erst nach der Aufhebung der Corona-Maßnahmen stattfinden, erklärte Bürgermeister Thomas Eberth.

Weitere Bilder zur Meldung: