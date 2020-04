Volkach: Frau missachtet Ausgangsbeschränkung und hat Drogen daheim

Weil eine 34-jährige aus Volkach trotz Ausgangsbeschränkung Besuch empfangen hat, stand die Polizei am Dienstagabend vor ihrer Tür. Zuvor war bei den Beamten ein Hinweis dazu eingegangen. In der Wohnung trafen diese neben der Frau auch ihren Ex-Lebensgefährten an. Zudem wurden rund 100 Gramm Amphetamin, sowie geringe Mengen Crystal, Ecstasy, Marihuana und Haschisch. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht hinter Gittern verbringen. Mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß. Gegen die 34-jährige wird wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Zudem müssen sie und ihr Ex-Lebenspartner mit einer Anzeige gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen, weil sie sich nicht an die Ausgangsbeschränkung gehalten haben.