Schweinfurt: Versuchte Geldautomatensprengung vor Gericht

Vor dem Landgericht Schweinfurt muss sich ab Freitag ein mutmaßlicher Geldautomatensprenger verantworten. Der 24-jährige Niederländer soll 2019 gemeinsam mit mindestens zwei Komplizen versucht haben einen Geldautomaten in der VR-Bank in Grafenrheinfeld zu sprengen. Weil ein Alarm ansprang, konnten die Täter ihren Plan aber nicht vollenden. Der Angeklagte konnte kurz nach dem Sprengversuch bei der Flucht auf der A3 bei Heidingsfeld festgenommen werden. Nach monatelangen Ermittlungen ist es der Polizei gelungen einen weiteren Tatverdächtigen zu ermitteln. Der Mann wurde Ende April in den Niederlanden festgenommen und soll nun nach Deutschland ausgeliefert werden.