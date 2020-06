Würzburg: Uniklinik zählt zu besten Krankenhäusern in Deutschland

Die Uniklinik Würzburg zählt zu den besten Krankenhäusern in Deutschland. Das geht aus einem Ranking des Meinungsforschungsinstitut Statista vor, dass der Stern jetzt veröffentlicht hat. Demnach landet die Uniklinik Würzburg auf Platz zwölf. Sie wird sowohl von Patienten als auch von Fachleuten „gut“ bewertet. Untersucht wurden 150 Krankenhäuser deutschlandweit. In das Ranking flossen unter anderem Kriterien wie die Zahl der Fachärzte, die Hygiene oder das Beschwerdemanagement ein. Auch für das König-Ludwig-Haus in Würzburg gab es Lob. In einer separaten Liste zu den orthopädischen Fachkliniken wurde es von Patienten als „sehr gut“, von Experten als „gut“ bewertet. Das Ranking basiert auf einer Online-Befragung von Fachleuten. Zudem flossen Daten zur Patientenzufriedenheit und spezifische Klinik-Kennzahlen ein.