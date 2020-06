Würzburg: Wahlplakate und Fahrradleichen auf dem Prüfstand

Wird es bei Wahlen künftig weniger Wahlplakate in Würzburg geben? Mit einem entsprechenden Antrag beschäftigt sich am Mittwoch der Ordnungsausschuss des Stadtrats. Linke, ÖDP, WL und SPD machen sich dafür stark den Schilderwald, wie zuletzt bei der Kommunalwahl im März, drastisch zu reduzieren. Die Verwaltung solle entsprechende Alternativen prüfen. Ein weiterer parteiübergreifender Antrag beschäftigt sich mit Veranstaltungen während des Kiliani-Volksfests. Nachdem sich das Volksfest in den letzten Jahren in Sachen Attraktivität und Besucherfrequenz deutlich gesteigert hat, soll das Verbot paralleler gewerblicher Großveranstaltungen aufgehoben werden. Das wurde zum Beispiel schon für das geplante, aber inzwischen verschobene Sting-Konzert (neuer Termin im Juli 2021) ausgesetzt. Außerdem auf der Agenda des Ordnungsausschusses der Stadt: Die Fahrradleichen am Hauptbahnhof. Die CSU möchte das Problem der abgestellten und nicht mehr abgeholten Fahrräder lösen. Dies könnte durch die Einführung einer Höchstparkdauer geschehen. Nach Ablauf dieser könnten die Fahrräder entfernt und an karitative Einrichtungen abgegeben werden.