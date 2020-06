Unterfranken: Fachabi und Abi an FOS und BOS startet

Knapp einen Monat später als ursprünglich geplant starten am Donnerstag die Prüfungen für Fachabitur und Abitur an Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) in Mainfranken. Die Prüfungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Bereits am 27. April kehrten die Prüflinge wieder in die Schule zurück. Seitdem konnten sie sich mit den Lehrern gezielt vorbereiten. Sie besuchten ausschließlich Kurse in ihren Fachabitur- und Abiturfächern. Die Prüfungen starten nun am Donnerstag mit Deutsch, am Freitag ist Englisch dran. Nächste Woche folgen dann am Montag Mathematik und am Dienstag das jeweilige Profilfach. Ihr Zeugnis erhalten die Absolventen dann am 29. Juli. Insgesamt legen in Bayern 28.500 Schüler ihre Prüfungen an FOS und BOS ab.