Mainfranken: Corona - 2 Neuinfektionen in Würzburg

Aus der Region werden weiter nur vereinzelt neue Corona-Infektionen gemeldet. In Würzburg gibt es zwei neue Fälle. Insgesamt ist dort das Virus jetzt bei 885 Personen nachgewiesen worden. Infiziert sind in Würzburg derzeit noch 21 Personen. 28 Würzburger stehen unter häuslicher Quarantäne, für 2.582 konnte diese bereits aufgehoben werden. In Main-Spessart stagnieren die Corona-Fälle. Dort sind insgesamt 157 Infektionen nachgewiesen. Das Coronavirus tragen dort aktuell noch vier Personen in sich. Vier Menschen stehen unter häuslicher Quarantäne. Kitzingen ist weiterhin Corona-frei. Hier hatten sich 191 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Für einen Bewohner ist noch häusliche Quarantäne angeordnet. In Schweinfurt sind weiter 703 Corona-Fälle aufgetreten. Aktuell tragen noch zwölf Personen das Virus in sich. Quarantäne daheim ist für 52 Personen angeordnet.