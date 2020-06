Würzburg: Ver.di kritisiert Stellenstreichungen bei s.Oliver

Nach der erneuten Kündigungswelle bei Modekonzern s.Oliver mit Stammsitz in Rottendorf kommt Kritik von der Gewerkschaft ver.di. Demnach sei davon auszugehen, dass die Kündigungen vor allem langjährige Mitarbeiter schwer getroffen hätten. Diese hätten dazu beigetragen, das Modeunternehmen so erfolgreich zu machen, wie es heute ist. Gleichzeitig stehe die Kündigungswelle auch im Widerspruch zur angemeldeten Kurzarbeit, so ver.di. Durch Kurzarbeit solle eigentlich verhindert werden, dass Stellen gestrichen werden. Genau das sei aber jetzt in Rottendorf passiert. Das Unternehmen selbst verteidigt dieses Vorgehen: Die Kurzarbeit müsse von den Kündigungen getrennt gesehen werden und sei auf die kurzfristigen Umsatzeinbußen durch die Filialschließungen zurückzuführen. Die betriebsbedingten Kündigungen basierten wiederum auf tiefgreifenden, strukturellen Ursachen in der Mode-Branche - diese seien durch Corona beschleunigt, aber nicht allein verursacht worden. Rund 200 Angestellte von s.Oliver haben in dieser Woche die Kündigung erhalten. Erst im März wurde rund 170 Personen gekündigt. Ver.di rät deshalb den Mitarbeitern von s.Oliver, sich zu organisieren. Denn das Unternehmen hat keinen Betriebsrat. Mittels eines Betriebsrats könnten Kündigungen nicht so leicht durchgesetzt werden, mahnt die Gewerkschaft.