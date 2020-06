Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen einen katholischen Priester der Diözese Würzburg hat das Amtsgericht Bad Kissingen die Anklage zugelassen. Das hat die Behörde am Dienstag mitgeteilt. Dem Geistlichen wird sexueller Missbrauch an einem Mädchen in zwei Fällen vorgeworfen. Der Prozess soll voraussichtlich am 20. August beginnen. Die Diözese Würzburg hatte dem Priester die Ausübung seines Berufes verboten, bis die Vorwürfe geklärt sind.