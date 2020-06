Lohr: Keine Vorab-Informationen mehr vom Stadtrat

Die Stadt Lohr hält die Öffentlichkeit in Sachen Information künftig an der kurzen Leine. Ab der ersten Arbeitssitzung des neuen Stadtrats am Mittwoch wird es vorab keine detaillierten Infos mehr über die Tagesordnung geben. Diese soll es stattdessen während der Sitzung geben. Das wurde in der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates beschlossen. Zur Begründung heißt es, dass man dazu rechtlich gezwungen sei und die Maßnahme dem Datenschutz diene. Es gehe nicht darum die Öffentlichkeit auszuschließen. Die Stadtverwaltung beruft sich dabei auf eine Muster-Geschäftsordnung des Bayerischen Gemeindetags. Laut der übergeordneten Behörde, dem Landratsamt Main-Spessart, hingegen unterliegen beispielsweise lediglich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der Geheimhaltung. Auch Informationen, die unter das Steuergeheimnis fallen, dürften nicht veröffentlicht werden. Daran habe sich die Stadt Lohr auch bislang gehalten. Welche Unterlagen darüber hinaus die Stadt über die Tagesordnung im Vorfeld veröffentliche, liege in ihrem eigenen Ermessen.