Fußball: Heimsieg für die Kickers gegen Kaiserslautern

Verdienter Heimsieg für die Würzburger Kickers. Am Dienstagabend haben die Rothosen mit 2:0 gegen den vierfachen Deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Vor allem im zweiten Spielabschnitt erzwangen die Kickers den Sieg. Die Tore erzielten Robert Hermann (62.) und Patrick Sontheimer (74.) jeweils nach tollen Spielzügen. Die Gäste vom Betzenberg waren über die gesamte Spielzeit zu harmlos um das Tor der Rothosen zu gefährden. Die Kickers sind damit nun Tabellenvierter und stehen damit auf einem Relegationsplatz zur 2. Bundesliga. Normalerweise ist Tabellenplatz 3 die Berechtigung zur Relegationsteilnahme, da aber dort aktuell die zweite Mannschaft des FC Bayern steht und diese nicht aufsteigen darf, würden die Kickers sozusagen aufrücken. Es geht nun weiter Schlag auf Schlag für die Würzburger Kickers. Bereits am Freitag steht das dritte Spiel innerhalb von nur sechs Tagen an. Dann ist der Chemnitzer FC zu Gast am Dallenberg.

Weitere Bilder zur Meldung: