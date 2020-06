Würzburg: Studie zeigt Antidepressivum hemmt Corona

Ein gängiges Medikament gegen Depressionen könnte zur Behandlung von Covid-19-Patienten eigesetzt werden. Das zeigt eine neue Studie Würzburger Wissenschaftler, die jetzt online auf einem Wissenschaftsserver veröffentlicht wurde. Demnach hemmt ein Antidepressivum, das seit Jahren auf dem Markt ist, das Coronavirus. Konkret dreht es sich um den Wirkstoff Fluoxetin, den die Wissenschaftler im Labor mit menschlichen Zellen in Kontakt gebracht haben. Dieser hindert das Virus daran, die Bausteine zu bilden, die es für seine Vermehrung in den menschlichen Zellen benötigt. Laut den Wissenschaftlern bietet sich das Medikament vor allem zur frühen Behandlung von infizierten Patienten an, die einer der Risikogruppen angehören. Die Würzburger Wissenschaftler hatten sich bei ihren Forschungen auf bereits zugelassene Medikamente konzentriert. So könne das zeitaufwändige Prozedere bis ein neuer Wirkstoff auf den Markt kommt umgangen werden, erläutern die Forscher.