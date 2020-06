Mainfranken: Saisonstart mit Corona-Regeln für Freibäder

Einige Freibäder der Region haben bereits den Startschuss für die Sommersaison gegeben. Die Freibäder im Landkreis Main-Spessart starten ab Donnerstag in ihre erste Corona-Sommersaison. Nach Ausarbeitung eines Hygiene- und Betriebskonzepts öffnet am Donnerstag um 10 Uhr in Gemünden das Saaleinselbad. Zwar gibt es keine Taktung der Einlasszeiten, jedoch bekommen maximal 250 Menschen Einlass. Die aktuelle Besucherzahl wird jeweils in den sozialen Medien veröffentlicht. Am Samstag öffnet dann das Freibad in Karlstadt seine Pforten. Hier ist vorab online eine Ticketreservierung nötig, sie gilt auch für Kinder unter sechs Jahren. Der Badetag ist in drei Blöcke geteilt, für eines der Zeitfenster können Badegäste dann Tickets erwerben. Ebenfalls am Samstag wird das Freibad in Burgsinn geöffnet. Aufgrund der großen Liege- und Wasserflächen dürfen hier bis zu 650 Gäste rein. Sollten die Badegäste sich jedoch nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten, müsste die zulässige Besucherzahl reduziert werden. Das Wonnemar in Marktheidenfeld dagegen hat den Start in die Sommersaison auf den 28. Juni festgelegt. Auch das Freibad in Lohr will erst Ende Juni den Betrieb wieder aufnehmen. Im Landkreis Kitzingen öffnet am Freitag das Kitzinger Mondseeinselbad. Im Kreis Würzburg öffnet das Ochsenfurter Main Insel Bad am Freitag und ist dann bis September von 10 bis 20 Uhr offen. Besucher können ihre Tickets vorab online kaufen, hierzu wird es zwei festgesetzte Badezeiten zur Auswahl geben. Restkontingente gibt es an der Tageskasse, Saison- oder Dauerkarten gibt es dieses Jahr nicht.