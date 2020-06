Würzburg: Sexualdelikt war offenbar frei erfunden

Ein angebliches Sexualdelikt in Würzburg hat offenbar nie stattgefunden. Eine damals 17-Jährige hatte im Juli 2019 behauptet, im Ringpark von einer Gruppe arabisch sprechender Männer belästigt worden zu sein. Die Männer hätten sie berührt, bedroht und zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Weiter sollen Passanten ihre Hilferufe ignoriert haben. Wie die Polizei nun mitteilt war die Tat offenbar frei erfunden. Die junge Frau habe sich in Widersprüche verwickelt. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen des Vortäuschens einer Straftat aufgenommen. Konsequenzen muss die damals 17-Jährige nicht erwarten: Da sie sich damals in einer erzieherischen Maßnahme befand, sind die juristischen Voraussetzungen erfüllt von einer Strafverfolgung abzusehen.