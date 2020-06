Unterfranken: Spargelsaison trotz Corona positiv verlaufen

Die unterfränkischen Spargelbauern sind trotz der Corona-Pandemie mit der zu Ende gehenden Saison größtenteils zufrieden. Wie Christine Müller vom Amt für Landwirtschaft in Kitzingen bestätigt, ziehen die meisten Spargelbauern eine positive Bilanz. Nach anfänglichen Sorgen über die Einreisemöglichkeiten der Erntehelfer, hätte sich die Situation später doch noch entspannt. Die diesjährige Erntemenge sei zwar niedriger, aber dennoch gut gewesen. Der Preis für das Kilo Spargel lag bei um die 10 Euro und war damit etwas teurer als im vergangenen Jahr. Laut Müller sind zwar die Verkäufe an die Gastronomie größtenteils komplett weggefallen, die Direktvermarktung des Spargels verlief dagegen sehr gut. Die Menschen hätten offenbar mehr selbst gekocht, so dass der Absatz an den Spargelbuden und Hofläden äußerst gut lief. Einige Bauern hätten die Spargelernte bereits beendet, andere würden noch bis nächsten Mittwoch stechen. Offiziell wird die Spargelsaison am Johannistag, dem 24. Juni beendet.