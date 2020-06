Mainfranken: Corona - 1 neuer Fall in Würzburg

In der Region gibt es weiter nur wenige Corona-Infizierte. Aus Würzburg ist am Mittwoch ein neuer Fall hinzugekommen. Hier sind jetzt insgesamt 886 Corona-Infektionen nachgewiesen. Infiziert sind noch zehn Personen. Unter häuslicher Quarantäne stehen 18 Würzburger, für 2.582 konnte diese bereits aufgehoben werden. In Main-Spessart stagnieren die Corona-Fälle weiterhin. Dort hatten sich insgesamt 157 Personen mit dem Virus infiziert, vier Personen sind es noch. Häusliche Quarantäne ist derzeit für vier Menschen angeordnet. Kitzingen ist weiter Corona-frei. Dort sind 191 Corona-Infektionen aufgetreten. Unter Quarantäne steht noch eine Person. Schweinfurt meldet auch eine Corona-Neuinfektion. Hier hatten sich insgesamt 704 Personen mit dem Virus infiziert. 13 Menschen tragen derzeit noch das Coronavirus in sich. Quarantäne ist für 48 Personen angeordnet.