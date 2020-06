Kitzingen: 22-Jähriger greift Polizisten und Rettungsdienst an

Bei einem Einsatz in Kitzingen sind am Dienstagabend sowohl Polizisten als auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes angegriffen worden. Ein 22-Jähriger hatte damit gedroht, von einer Brücke zu springen. Als die herbeigerufene Polizei ihn in Gewahrsam nehmen wollte, wurde er aggressiv: Er beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte. Als der Mann schließlich seinen eigenen Kopf mehrfach auf den Asphalt schlug, forderten die Beamten einen Rettungswagen an. Während des Transports beleidigte der 22-Jährige Polizisten und Sanitäter weiter, bedrohte sie und griff sie an. Gegen den Mann wird nun wegen unterschiedlicher Straftatbestände ermittelt. Nach Angaben der Polizei befand sich der während der Vorkommnisse alkoholisierte 22-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.