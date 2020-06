Würzburg: Graffiti an Löwenbrücke - Polizei schnappt Pärchen

Die Polizei in Würzburg hat am frühen Freitagmorgen ein Pärchen geschnappt, das die Löwenbrücke mit einem Graffiti besprüht haben soll. Ein Zeuge hatte die Schmierereien entdeckt und die Beamten alarmiert. Diese rückten an. Als das das Pärchen beobachtete, rannte es davon. Der 21-Jähriger konnte gestoppt und kontrolliert werden. Er hatte frische Lackspritzer auf der Jacke und wurde festgenommen. Seine Begleiterin konnte vorerst entkommen, wurde dann aber später in der Wohnung des beschuldigten Mannes angetroffen. Auch sie wurde festgenommen. Unterdessen ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg eine Durchsuchung der Wohnung an. Dort konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Letztendlich wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Feuerwehr Würzburg war direkt nach der Tat zur Löwenbrücke ausgerückt und konnte einen Teil der frischen Farbe entfernen. Trotzdem sei durch die Graffitis ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden, so die Polizei. An dem Einsatz gab es online massive Kritik vom offenbar linken Spektrum. Auf der Facebookseite „Schwarzlicht Würzburg“ wurde vor allem die Art der Wohnungsdurchsuchung kritisiert. Zudem stünde diese nicht im Verhältnis zu den Vorwürfen. Die Polizei begründet die Durchsuchung auf Nachfrage mit Fluchtgefahr der mutmaßlichen Mittäterin und dem Sicherstellen von Beweismitteln.