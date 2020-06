Würzburg: Viele Neuanmeldungen bei der Tafel

Bundesweit gehen laut Tafel-Verein seit der Corona-Krise mehr Bedürftige zur Tafel. In Würzburg zeigt sich ein zwiegespaltenes Bild: Dort habe es in letzter Zeit viele Neuanmeldungen gegeben. Die Tafel Würzburg rechnet auch damit, dass in den nächsten Wochen noch mehr dazukommen werden. Der Grund: Kurzarbeit und Jobverlust durch die Corona-Krise. Gleichzeitig trauen sich aber offenbar Personen, die dort schon länger Lebensmittel holen, nicht zu kommen – wohl aus Angst vor einer Corona-Infektion. Derzeit habe die Tafel keine Probleme die Lebensmittelausgabe zu stemmen. Die Corona-Krise habe die Arbeit dort aber verändert. So mussten zusätzliche Räume angemietet werden, um die Mindestabstände einhalten zu können. Damit diese eingehalten werden, würden lange Schlangen vor der Tafel entstehen. Mit Corona sei aber auch eine Welle der Solidarität losgebrochen: Viele junge Menschen hätten sich gemeldet, um bei der Ausgabe zu helfen.