In Würzburg wird es auch künftig nicht weniger Wahlplakate geben. Der Bau- und Ordnungsausschuss hat sich am Mittwochabend dafür entschieden einen entsprechenden Antrag nicht weiterzuverfolgen. Eingereicht wurde dieser von den Linken, der ÖDP, der WL und der SPD. Erneut sprechen wird man aber über die Beseitigung der Fahrradleichen am Hauptbahnhof. Und auch darüber, ob man Veranstaltungen parallel zu Kiliani erlauben soll.