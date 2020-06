Würzburg: keine Pop-up-Radwege in der Stadt

In Würzburg wird es wohl erst einmal keine Pop-Up-Radwege geben. Grüne, Linke und ÖDP sind im Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss des Stadtrats mit ihrem entsprechenden Antrag knapp gescheitert. Bereits zuvor waren die drei Parteien mit einem Eilantrag im Stadtrat gescheitert. Die Grünen hatten die Einrichtung sogenannter Pop-Up-Radwege, also temporäre Radwege, in Würzburg gefordert - unter anderem mit der Begründung, dass die Corona-Krise das Mobilitätsverhalten der Würzburger verändert hätte. Um die Mindestabstände dabei einhalten zu können, bedürfe es die Einrichtung solcher temporären Radwege. Diese seien beispielsweise in der Versbacher Straße, der Veitshöchheimer Straße und der Frankfurter Straße notwendig.