Würzburg: Erneuter Anlauf für Videoübertragung von Stadtratssitzungen

Werden künftig Stadtratssitzungen in Würzburg live im Internet übertragen? Mehrere Stadtratsfraktionen starten bei dem Thema einen erneuten Anlauf und haben entsprechende Anträge gestellt, über die am Donnerstag der Hauptausschuss berät. Videoübertragungen wurden in den vergangenen Jahren mehrfach abgelehnt – überwiegend wegen Bedenken zum Persönlichkeitsrecht der Stadträte. Grüne, Linke, FDP, Bürgerforum und ZfW begründen den neuen Anlauf für Videoübertragungen mit Corona. Gerade Risikogruppen könnten aktuell nicht selbst ins Rathaus kommen, um den Sitzungen zu folgen. Parallel versuchen die Grünen in einem zweiten Antrag zumindest eine reine Audioübertragung der Sitzung – ganz ohne Bild – zu erreichen.